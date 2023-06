Primeiro Centro de Terapia com Cannabis do país será aberto em Curitiba

Será inaugurado na próxima segunda-feira (12) o primeiro Centro de Terapia com Cannabis do Brasil em Curitiba. O centro de acolhimento em terapia canabinoide vai funcionar na Santa Casa de Misericórdia, no Centro.

O centro terapêutico foi criado em parceria com a ANNA – Medicina Endcanabinoide. Será o primeiro e mais completo ambulatório de cannabis dentro de uma unidade hospitalar. De acordo com a Santa Casa, o centro tem por objetivo “a melhoria da qualidade de vida por meio de acesso a novos tratamentos e medicamentos”.

Na inauguração, marcada para a próxima segunda-feira, vai contar com a presença da imprensa e também de todos os idealizadores do projeto e especialistas do setor.

