Sim, meus amigos! Vem mais chuva para Curitiba neste domingo (12). Assim como no sábado (11), quando a capital registrou chuvas isoladas em determinados bairros, este domingão deve ser nesta mesma linha: chuva num lado da cidade e sol no outro! Segundo a previsão do tempo para Curitiba, a chuva deve alcançar 1,4 milímetros e começa durante a tarde, a partir das 13h. Há uma pequena faixa do Paraná com alerta laranja de tempestade. Veja mais ao final da matéria.

+Leia mais! Partiu viajar? Califórnia, Europa, Porto Rico e mais destinos sem sair do Paraná

Segundo o Simepar a máxima em Curitiba neste domingo não passa dos 25ºC. “Neste domingo, chuvas continuam sendo esperadas em diversas regiões paranaenses, por conta do tempo abafado. No entanto, a instabilidade segue mais elevada nas áreas entre o norte e leste do Paraná, cravou o instituto.

Para os próximos dias a previsão do tempo para Curitiba indica dias semelhantes aos registrados na última semana: calor e chances de chuvas isoladas.

+Vai cair! TV Box Pirata terá sinal cancelado pela Anatel; Saiba quando será bloqueado

Alerta de tempestade no Paraná

A faixa norte do Paraná está com alerta de tempestade para este domingo. O alerta é amarelo. Porém, uma faixa ainda menor, no extremo norte paranaense, indica alerta laranja de temporal. É preciso ficar atento, pois com as temperaturas elevadas no norte, o risco de chuvas carregadas aumenta. Jacarezinho, por exemplo, pode chegar aos 27ºC e um acumulado de 12 milímetros ao longo do dia.

Veja que incrível