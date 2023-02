Com 399 municípios, o Paraná tem algumas cidades que chamam a atenção pelo nome. Não se trata de ser algo diferente, e sim, semelhança ou referência a países ou estados. É aquela brincadeira, vou para os Estados Unidos, e já volto.

A mais conhecida é a gloriosa Califórnia. Localizada na região norte do Paraná, a 348 quilômetros de Curitiba, um engenheiro francês chamado Alberto Le Veillie Du Plessis, deu a denominação de Califórnia por achar o clima e aspectos naturais semelhante ao estado norte-americano de mesmo nome. Californianos famosos são Orlando Pessuti, ex-governador, o Fabiano da dupla César Menotti & Fabiano, a Dailza Damas, nadadora, a primeira brasileira a atravessar a nado o Canal da Mancha e o eterno João Lopes, cantor e autor da canção “Bicho do Paraná”.

E que tal ir para Porto Rico? Não pense na ilha caribenha com quase 300 praias de areias brancas e o mar transbordando beleza. No caso paranaense fica na região noroeste, a 600 quilômetros da capital, mas tem na água uma semelhança com o estrangeiro. São 28 km de margem do Rio Paraná, o segundo maior da América do Sul. A área é ideal para a prática de esportes aquáticos. O destaque é a Prainha, a ilha da Praia de Santa Rosa com uma incrível beleza natural. Vale a visita!

Já que estamos no quesito água, o Paraná tem o Balneário Flórida, dentro do território de Matinhos, no Litoral do Paraná. Considerada uma praia tranquila e com uma boa faixa de areia, o mar é levemente agitado, propício para a prática de esportes náuticos. Aliás, com o alargamento da areia realizada pelo governo estadual, a perspectiva que a Flórida venha a ter semelhanças com o estado norte-americano.

Seguindo pelos Estados Unidos, temos também o Colorado. A nossa está localizada na região noroeste, a 531 quilômetros de Curitiba. Por ter a terra vermelha, ganhou esse nome. Um dos grandes eventos é a Festa do Peão de Boiadeiro, que ocorre em março, considerado o maior do Estado, dando o título à cidade como a Capital do Rodeio do Paraná.

Por fim, partiu Europa e sem visto de entrada. A ilha Europinha fica em Paranaguá, onde 30 famílias sobrevivem da pesca. Para chegar lá, somente de barco. Boa viagem!

Veja que incrível