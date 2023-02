O calor continua sendo o destaque do tempo em Curitiba e região neste sábado (11) e domingo (12). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o fim de semana terá o predomínio do sol, mas segue o risco de pancadas de chuva no período da tarde.

Quem se planeja para curtir os próximos dois dias de descanso na capital, pode se programar para passeios nos parques, almoço ao ar livre e prática de exercícios debaixo de muito calor. Lembrando que pancadas de chuva podem ocorrer à tarde, com a movimentação das nuvens.

Segundo a previsão, a temperatura máxima no sábado deve chegar aos 23º C em Curitiba, com mínimas de 18º C. Segundo o Simepar, o dia é o mais propenso para as chuvas de verão, por causa da umidade. Não se descarta o risco de chuva perto do horário de almoço.

Já no domingo, o Simepar aponta temperaturas entre 18º C e 26º C na capital. O tempo deve estar mais firme no domingo. Chuvas rápidas são previstas para o período da tarde.

Litoral

Nas praias do Paraná também deve esquentar. Segundo o Simepar, os termômetros devem marcar temperaturas entre 21º C e 25º C no sábado. No domingo, os registros devem ficar entre 20º C e 26º C.

De acordo com a previsão, também há risco de pancadas de chuva nas praias, durante o fim de semana.

