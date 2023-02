A tradicional Festa da Uva da Paróquia São José e Santa Felicidade deve atrair mais de 15 mil pessoas neste fim de semana no Bosque São Cristóvão, no Santa Felicidade, em Curitiba. O evento começou na sexta-feira (10) e segue animado até o domingo (12).

Essa é a 63ª edição da Festa da Uva, e nos três dias de evento, a perpectiva que aproximadamente 5 mil quilos de polenta, 7 mil quilos de frango, 4 mil quilos de macarrão e 4 mil quilos de risoto venham a ser servidos. Além da tradicional gastronomia italiana, a festa conta com apresentações folclóricas e musicais, feirinha de artesanato e produtos coloniais (ver programação abaixo).

A dica é encontrar a barraca das Voluntárias da Caridade, grupo de mulheres que prestam serviço de assistência social, e vendem diversos tipos de doces preparados pela comunidade, em especial a caçarola italiana, receita trazida da Itália pelos imigrantes e preparada até os dias de hoje.

Histórico

A primeira Festa da Uva aconteceu no dia 21 de janeiro de 1959, dia de Santa Inês. Na ocasião, o movimento das Filhas de Maria resolveu festejar o dia de sua padroeira vendendo ao redor da Igreja Matriz os produtos que tinham em casa, principalmente a uva. O rendimento da festa será destinado para a restauração da Igreja Matriz de São José, principal patrimônio histórico do bairro.

Programação

11/02 – sábado

10h: Abertura do Bosque para visitantes

12h: Almoço com pratos típicos preparados pela comunidade: macarrão, risoto, polenta, frango à passarinho, saladas diversas, churrasco de festa e várias barracas com variedade de salgados, doces, artesanatos e food trucks.

Atendimento da Cozinha principal -11h30 às 16h e 18h às 22h30

Atendimento da Cozinha Frango & Polenta -11h30 às 16h e 17h às 22h30

Programação artística:

13h: Show de Moda de Viola com “Grupo Fé e Tradição”

14h45: “Grupo Folclórico Ítalo Brasileiro de Santa Felicidade” e grupos convidados

18h30:: Show com Alberto Battistella – cantor lírico pop

20h15: Show com Banda En&aios

22h: Fechamento dos portões

23h: Encerramento

12/02 – domingo

9h: Abertura do Bosque para visitantes

9h30: SANTA MISSA em Italiano, com participação do Coral Folclórico Italiano de Santa Felicidade

11h: Almoço festivo e muita música italiana.

Atendimento Cozinha: 11h às 16h

Programação artística:

11h: Show com “Coral Folclórico Italiano Santa Felicidade”

12h15: Show com CHRISTIAN – cantor italiano

13h45: Show dançante com “I Veneti in Brasile”

15h15: Apresentações folclóricas diversas

17h: Fechamento dos portões

18h: Encerramento

SERVIÇO

63ª Festa da Uva de Santa Felicidade

Dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2023

Local: Bosque São Cristóvão, Santa Felicidade

Ingresso: R$10,00

Veja que incrível