As obras que vão transformar a Casa Culpi em um polo de capacitação profissional na área de gastronomia e de potencialização turística estão em andamento. Equipes coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) trabalham na reforma simplificada da edificação histórica de 1887 construída no bairro Butiatuvinha pela família Culpi, uma das pioneiras entre os imigrantes italianos da região de Santa Felicidade.

O imóvel será adequado para oferecer cursos, palestras e oficinas de qualificação, preferencialmente ao público em vulnerabilidade social.

LEIA TAMBÉM:

>> Bazar em casa luxuosa de Curitiba vende antiguidades e peças raras; Fotos!

>> TV Box Pirata terá sinal cancelado pela Anatel; Saiba quando será bloqueado

Iniciada em 11 de janeiro, a reforma acontece na parte térrea do edifício, no anexo construído nos anos de 1990, quando foi adquirido pelo município para servir como equipamento público. Embora não original, a ampliação ocorrida à época seguiu as características arquitetônicas do local.

De lá para cá, o espaço que originalmente serviu como moradia, armazém e ponto de encontro de motoristas que seguiam ao norte do Paraná teve diferentes funções no município, entre elas a de memorial da imigração italiana e a de Centro de Referência de Assistência Social (Cras), gerenciado pela Fundação de Ação Social (FAS).

Reparos e substituições

Para manter as boas condições da edificação e adequar às novas funções, o espaço com cerca de 430 m² está recebendo reparos elétricos, hidráulicos, na cobertura e readequação dos banheiros. Os serviços incluem a substituição do piso, conserto de vazamentos e infiltrações, além da instalação de plataforma elevatória e pintura.

A reforma conta com recursos próprios do município e tem previsão de conclusão no segundo semestre.

De acordo com Rodrigo Araújo Rodrigues, a requalificação da edificação vai adequar o espaços às novas funcionalidades, mantendo as características da charmosa edificação, localizada no número 8.450 da Avenida Manoel Ribas.

“Com a reforma prepararemos o local para a criação de uma cozinha-escola e outras instalações que propiciem a formação de novos profissionais da área da gastronomia”, explica Rodrigues.

O equipamento vai integrar a Escola de Turismo para o reforço à formação de profissionais e empreendedores do setor.

A ação faz parte do rol de iniciativas da Prefeitura à aceleração econômica e à geração de empregos na cidade. O projeto de requalificação do espaço é assinado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).

Patrimônio edificado

De propriedade do município desde o início da década de 1990, o imóvel no estilo colonial italiano é uma Unidade de Interesse de Preservação (UIP) cadastrada como Patrimônio Histórico Edificado da Cidade. Foi construída por Giovanni Baptista Culpi, em 1887.

Residência da família e também armazém de secos e molhados, o imóvel se tornou importante ponto de encontro da comunidade italiana no final do século 19 e início do século 20. Estrategicamente situada no caminho que se transformou na Estrada do Cerne, ligando a Capital ao Norte do Paraná, e que cujo o trecho urbano recebeu o nome de Avenida Manoel Ribas, a Casa Culpi também foi ponto de parada de motoristas que seguiam aquela rota.

Veja que incrível