O tráfego na Estrada da Graciosa (PR-410), no Litoral do Paraná, opera desde sexta-feira (10) 24 horas por dia com o modelo pare-e-siga. Antes da mudança, o tráfego ficava restrito no local das 7h até as 18h, com a rodovia ficando totalmente bloqueada entre o km 6 e o km 16 nos demais horários.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), a operação com trânsito alternado no local é necessária para intensificar a recuperação do trecho castigado pelas fortes chuvas registradas no fim do ano passado e em janeiro deste ano. No momento, os trechos em meia pista são: do km 7 ao km 8 e do km 11 e km 12.

O percurso recebeu reforço na sinalização e dispositivos de iluminação nos pontos em obras para garantir a segurança dos usuários.

Os bloqueios começaram após deslizamentos que deixaram a história estrada que liga a região de Curitiba ao litoral do Paraná com bloqueios em dezembro de 2022. Relembre aqui!

O que está sendo feito na Graciosa?

O DER informa que no km 7 – onde o escorregamento de material foi abaixo da rodovia, chegando a causar rachaduras no pavimento – já foram executadas 40% das colunas com a técnica que injeta nata de cimento no solo, para consolidar e melhorar a estabilidade do local.

No km 8, onde o escorregamento de terra, árvores e rochas atingiu a pista, foi recomposto o talude e executados novos dispositivos de drenagem de águas da chuva. Os serviços estão concentrados agora na perfuração da rocha para, na sequência, instalar uma tela metálica de alta resistência. No km 12, estão sendo removidos os materiais soltos do escorregamento e de reconformação do talude.

