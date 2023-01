Após uma semana de bloqueio total, a Estrada da Graciosa (PR-410) teve o tráfego parcialmente liberado na manhã desta quarta-feira (11). O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) liberou a passagem em apenas uma pista, com operação pare-e-siga, no km 7, da rodovia histórica, que passa por uma série de obras de recuperação após os danos causados por deslizamentos de terra no final do ano passado. Além desse trecho, a rodovia também está em pista única em três pontos isolados do km 11, onde foram instaladas barreiras de concreto New Jersey e sinalização vertical, devido aos deslizamentos de terra da semana passada.

LEIA MAIS – Praia de Guaratuba terá faixa de areia ampliada, anuncia Ratinho Jr

A liberação parcial da rodovia ocorre apenas durante o dia, com o trafego de veículos leves (carros, vans e assemelhados) permitido somente no período das 7h até as 18h. Nos demais horários, a estrada fica totalmente bloqueada do km 6 ao km 16.

O DER-PR permanece monitorando todos os trechos com taludes danificados, e alerta que um grande volume de chuvas, bem como qualquer alteração na condição das encostas, pode levar a novas alterações na Estrada da Graciosa, visando garantir a segurança dos usuários.

LEIA TAMBÉM – Lotofácil faz novo milionário no Paraná; veja onde foi feita a aposta ganhadora

A recomendação é que os motoristas sigam com extrema cautela nestes locais, em velocidade reduzida e respeitando a sinalização de emergência. Nos períodos de chuva, devem utilizar a rodovia somente em caso de extrema necessidade, devidos aos riscos de novos escorregamentos de terra.

Obras exigem atenção dos motoristas

Atualmente estão em andamento as obras de recuperação da Estrada da Graciosa no km 7, danificado no final do ano passado devido às chuvas que atingiram a Serra do Mar. Após a conclusão dos serviços de limpeza no início dezembro, o DER-PR executou a remoção do pavimento em meia pista no trecho do afundamento. Com a chegada da máquina perfuratriz no local, foi dado início ao tratamento utilizando a tecnologia “jet grouting”, que consiste em injetar nata de cimento no solo para reforço e estabilidade do terreno.

VIU ESSA? Análise geológica: incidentes em rodovias do PR poderiam ter sido evitados

Para a contenção de taludes, está em execução uma nova cortina atirantada, que irá complementar a cortina existente, prevenindo novos deslizamentos sob a pista. Também será nivelado o degrau do pavimento corrigindo os danos causados pelas quedas de rochas .

Neste km o tráfego de veículos está com funcionamento em uma pista, com fluxo seguindo através do sistema pare e siga. Estão liberados para passar carros, vans e veículos similares.

LEIA AINDA:

>> Nota Paraná libera milhões em créditos, mas nem todos conseguem resgatar. Entenda!

>> Jogador de futebol é preso após roubar celular no Centro de Curitiba

O DER-PR também iniciou os serviços no km 8, onde o dano está localizado no talude acima da pista de rolamento. Está sendo executada a primeira banqueta, uma plataforma horizontal na encosta que ajuda a prevenir o dano no pavimento, servindo como uma interrupção no movimento de materiais que possam a vir a se deslocar rumo à estrada. Também começou a ser implantada a sarjeta de crista, para evitar que águas se acumulem e danifiquem o bordo da pista.

Dentro da mesma obra ainda será recuperado o talude do km 12, também atingido pelas chuvas no final do ano passado, e estão sendo elaboradas as soluções para recuperar outros dois trechos danificados na semana passada.

Veja que incrível!