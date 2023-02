No começo da tarde deste sábado (11), a Defesa Civil municipal enviou um alerta para chuvas intensas com chance de raios e vendavais em Curitiba e região metropolitana. Segundo tem vigência de seis horas.

De acordo com o meteorologista do Simepar Samuel Braun, a presença de grande nebulosidade em boa parte do estado aumenta a chance de chuvas em várias cidades. “As instabilidades atual de forma bem desorganizada, situação bem típica de verão. Neste momento são um pouco mais fortes no noroeste, norte pioneiro e na região metropolitana”, explicou.

Apesar do céu carregado no início da tarde em Curitiba, as chuvas acontecem de forma isolada em diferentes bairros da capital. Não há alerta meteorológico significativo pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta tarde de sábado para Curitiba e região.

