A prefeitura de Curitiba reforçou a fiscalização no comércio e até fechou dois estabelecimentos no último final de semana por descumprirem as regras de distanciamento por conta da pandemia do coronavírus. Na tarde desta segunda-feira (27), o prefeito Rafael Greca (DEM) e a a secretária municipal da Saúde Márcia Huçulak deram bronca em quem desrespeitou as recomendações de manter o distanciamento social e participou de festas, churrascos ou lotou parques de Curitiba no sábado (25) e no domingo (26).

No bairro Novo Mundo, uma loja de móveis foi notificada nesta segunda-feira, após realizar uma promoção e abrir as portas sem cumprir a recomendação, como o limite de pessoas no interior do local sendo maior que o permitido. A loja poderá apresentar a defesa para evitar a cassação do alvará.

Fechados

Na noite de sexta-feira (24), um bar na rua Conselheiro Carrão, no bairro Juvevê foi fechado. Segundo a prefeitura, “a notificação expedida pelos fiscais da Secretaria do Urbanismo (SMU) estipulou paralisação imediata das atividades por não atender as determinações da resolução municipal nº 1/2020 que trata das medidas complementares de prevenção à covid-19”.

Outros oito bares e lanchonetes foram fiscalizados pela prefeitura, nos bairros Centro, Mercês, Juvevê e São Francisco.

A SMU também determinou o fechamento de uma casa de câmbio na Rua XV de Novembro, também na sexta-feira (24), por descumprir as novas normas para o comércio, como evitar aglomeração e marcar o distanciamento para as filas externas respeitando a distância de 1,5 metro. A prefeitura informou que o fechamento ocorreu após diversas orientações terem sido feitas anteriormente.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).