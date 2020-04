O comércio que não cumprir medidas de prevenção do coronavírus poderá ter o alvará cassado em Curitiba. É o que determina as novas regras estabelecidas pela prefeitura publicadas quinta-feira (26) no Diário Oficial do município.

Entre as regras, estão a disponibilidade de álcool gel aos clientes e, principalmente, ações para manter o distanciamento social: cada pessoa deverá ocupar o espaço de 9 metros quadrados non interior do estabelecimento, organização de fila do lado de fora das lojas e se necessário demarcações para manter o afastamento, acesso único para o comércio, entre outras medidas (leia lista abaixo).

Segundo a secretária de saúde de Curitiba, Marcia Cecília Huçulak, as determinações se tornaram necessárias para organizar a situação do distanciamento social no comércio. “A gente percebeu na semana passada que muitos abriram seus comércios. E junto com isso um veio desregramento de tudo aquilo que a gente vinha falando para as pessoas, do distanciamento social”, explica Márcia.

Em todos os decretos emitidos por causa da pandemia, a prefeitura não chegou a proibir o fechamento do comércio em Curitiba. Apenas houve determinação para que serviços essenciais continuassem funcionando. Para o comércio não essencial, houve apenas recomendação, com exceção de shoppings, galerias, centros comerciais academias de ginástica que foram orientados a fechar de acordo com o governo do estado.

Mesmo sem a proibição do funcionamento do comércio não essencial, muitas pessoas entraram em contato com a prefeitura por meio da Central 156 e realizaram denúncias. “A gente recebeu denúncias de supermercados cheios, com famílias inteiras e muita muvuca, ninguém respeitando nada. E em razão disso, estamos sendo mais restritivos”, ressalta a secretária de Saúde.

Normas não são aval para abertura do comércio

As novas decisões, segundo a secretária, já vinham sendo discutidas há algum tempo. Na visão da prefeitura, não há motivo para proibir o funcionamento do comércio, desde que ele siga as regras de distanciamento e higiene.

“A gente sabe que o vírus não vai embora, temos que aprender a conviver com ele. Não estamos autorizando ninguém a abrir comércio, nem autorizando as pessoas a sair do isolamento social”, salienta Marcia.

O alerta para que haja um equívoco na interpretação das medidas e um possível aval para a abertura do comércio foi comentada pelo prefeito Rafael Greca, durante a live transmitida nesta quinta-feira. “Não liberou geral. Eu não barganho vidas. Há um decreto claro do Paraná e há legislação em Curitiba que seguem recomendações de infectologistas”, explicou Greca.

Apesar de ser determinações com punição de até perda de alvará em caso de descumprimento, a secretária afirma que a prefeitura não tem condições de fiscalizar todos os estabelecimentos. “Não tenho como colocar um guarda na porta de cada lugar. Não temos perna, mas o comércio tem que nos ajudar nisso, a ACP [Associação Comercial do Paraná] tem que nos ajudar. Não vamos vencer essa pandemia se não houver consciência tanto de um como de outro”, cobra a secretária.

Medidas que podem mudar

A secretária municipal de Saúde ainda lembra que as medidas podem sofrer alterações de acordo com a necessidade. “A gente não consegue prever o futuro, não queremos, mas se for necessário, faremos o lockdown [termo em inglês que significa o bloqueio total da movimentação de pessoas] para proteger a população”, alertou.

Para Marcia, existe um entendimento da prefeitura de que as pessoas precisam vender, comprar coisas, mas desde que siga um regramento. “Estamos vivendo uma era diferente. Esse vírus veio e o mundo está aprendendo a lidar com ele enquanto não surgir um tratamento”, finaliza.

Confira quais são as novas exigências para os estabelecimentos comerciais: