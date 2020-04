O governador Rartinho Jr e o vice, Darci Piana, além de secretários estaduais, superintendentes das pastas, o controlador-geral do Estado e diretores da Agência Reguladora do Paraná (Agepar) terão redução de 30% nos salários durante a pandemia do coronavírus.

A medida foi confirmada na noite de quarta-feira (17) pelo Palácio Iguaçu e atinge 32 servidores, com economia de R$ 226 mil por mês, que serão destinados a ações sociais.

Atualmente, Ratinho Jr recebe R$ 33.763,00. Com a redução de 30%, o salário do governador vai para R$ 23.634,10. Por lei, o o salário do vice e dos secretários é fixado em 95% e 70% desse valor, respectivamente. Assim, o vice-governador passa a receber R$ 22,4 mil; secretários, controlador-geral e diretores R$ 16,5 mil; e superintendentes R$ 15,1 mil.

Toda a economia com os salários da cúpula do governo estadual vai para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza do Paraná, com ações específicas de prevenção da covid-19.