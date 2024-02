Praça centenária de Curitiba terá revitalização milionária e quadra de beach tênis

Depois de ganhar a primeira quadra pública de padel de Curitiba, a Praça Oswaldo Cruz, no Centro, vai contar com mais novidades após a obra de revitalização, que deve acontecer no primeiro semestre deste ano. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, por meio do Departamento de Parques e Praças, vai coordenar os trabalhos. Entre as novidades estão um novo parquinho infantil emborrachado, um espaço de lazer voltado para pets e quadra de beach tênis.

Em 2024, a Praça Oswaldo Cruz vai completar 110 anos e, por isso, a Prefeitura de Curitiba vai revitalizar o espaço que atrai atletas para práticas esportivas e moradores da região para atividades recreativas. O custo será de R$ 3,7 milhões e as obras têm previsão para serem concluídas em oito meses.

Entre as novidades está a instalação de um novo parquinho com piso emborrachado, além de brinquedos inclusivos para crianças com e sem deficiência. Serão colocados itens, como escorregador, balanços, brinquedos de girar e equilibrar.

A praça vai ganhar um play pet, que será o novo espaço Amigo Bicho de Curitiba, para cães se divertirem livremente pelo espaço de 390 metros quadrados. O local para os pets será cercado com alambrado e terá piso de grama e areia, além de obstáculos para os animais brincarem e bancos para os tutores descansarem.

Praça tradicional de Curitiba terá quadra de beach tênis

Os amantes das corridas também serão contemplados. A pista com 1.800 metros quadrados será toda reformada com a instalação de piso emborrachado com a cor terracota e a demarcação de cinco raias divididas com a cor branca para corridas.

A pista de caminhada da praça também será recapeada com revestimento asfáltico. Novos equipamentos serão instalados na academia ao ar livre e na área de ginástica. Para os esportes coletivos será feita uma nova quadra poliesportiva de concreto, com 700 metros quadrados para a prática de quatro modalidades: vôlei, basquete, handebol e futebol.

A Praça Oswaldo Cruz também vai ganhar duas canchas de areia para a prática de vôlei e de beach tênis.

