O Governo do Estado começou a instalar neste mês o novo sistema de iluminação da Orla de Matinhos. Serão colocados 145 postes inteligentes, com 17 metros cada um, ao longo dos 6,3 quilômetros de revitalização, entre o Morro do Boi e o balneário Flórida.

O investimento por parte do Instituto Água e Terra (IAT) é de R$ 14.949.999,97. O contrato com a empresa Samar Iluminação e Engenharia Ltda, assinado em janeiro, não integra o orçamento original da obra, que é de R$ 354,4 milhões. O prazo de conclusão é de 12 meses.

O pacote inclui também serviços de engenharia para implantação de infraestrutura elétrica; iluminação com destaque com projetores em LED; luzes cênicas nas cinco estruturas marítimas que compõe o projeto; sistema de automação; e geração de energia solar.

Mais inteligentes

É justamente a capacidade de autogestão, com produção de energia limpa, um dos principais itens da proposta. Os chamados postes inteligentes vêm acompanhados de placas fotovoltaicas, que se utilizarão da luz solar para produzir energia. Além do próprio consumo, a tecnologia vai permitir que sejam instaladas áreas de descanso ao longo da orla com a disponibilização de tomadas gratuitas para recarregar aparelhos eletrônicos como celulares e tablets.

A proposta disponibiliza também toda a infraestrutura para a incorporação de pontos com internet wi-fi.

Com luzes cênicas e superpostes, Estado começa instalar novo sistema de iluminação em Matinhos

“São superpostes que iluminarão toda a praia, permitindo às pessoas usufruírem da faixa de areia também à noite, com atividades como jogos e shows. Há, ainda, toda uma tecnologia envolvida, como o auto funcionamento e auto desligamento conforme a claridade do dia e a capacidade de gerar a própria energia”, destacou o diretor de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do IAT, José Luiz Scroccaro.

De acordo com ele, o sistema vai permitir que cinco estruturas marítimas construídas ao longo da faixa de areia – espigão da Praia Brava, os guias de correntes da Avenida Paraná e de Matinhos e os headlands dos balneários Riviera e Flórida – se transformem em novos pontos turísticos de Matinhos. “Com essa luz cênica com projetores de LED, podemos mudar a iluminação desses locais de acordo com a necessidade e o tema. Por exemplo, deixá-los rosa para o Outubro Rosa ou com as cores do Natal no fim do ano”, afirmou o diretor.

“São mais R$ 15 milhões agora de investimentos para melhorar além do que já está sendo feito com a engorda e a revitalização da Orla de Matinhos”, acrescentou Scroccaro.

A primeira fase da Orla de Matinhos está 92,8% concluída e deve ser entregue no segundo semestre deste ano. O investimento do Governo do Estado é de R$ 354,4 milhões ao longo de uma extensão de 6,3 quilômetros, entre o Morro do Boi e o Balneário Flórida.

Em uma segunda etapa, ainda sem previsão para ter início, será recuperado o trecho de 1,7 quilômetro entre os balneários Flórida e Saint Etienne.

