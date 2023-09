Polícia encontra égua carbonizada em terreno de casa na RMC; estava prenhe

O mau-cheiro em um terreno levou moradores da Rua Isabel de Quadros Ramos, no bairro Jardim Planalto, em Colombo, região metropolitana de Curitiba, a acionar a equipe do Paraná Contra Maus-Tratos, nesta segunda-feira (25), sob a suspeita de que um homem teria queimado uma égua que estava prenhe.

Queimada e esquartejada

Com a chegada dos policiais da Delegacia do Alto Maracanã e da Guarda Municipal de Colombo, as equipes entraram na residência e constataram o crime. Em uma área coberta do terreno, um odor muito forte chamou a atenção. Duas caixas de isopor guardavam as ossadas da égua com restos da carne do animal. Em outra parte do terreno, próximo a uma árvore, foi possível constatar o local onde o animal foi queimado.

De acordo com informações do Paraná Contra Maus-Tratos, o dono do animal esquartejou a égua e armazenou os restos nas caixas de isopor. A Vigilância Sanitária do município foi acionada juntamente com a empresa de resíduos responsável para realizar o laudo no local e recolher os restos mortais.

O espaço não tinha condições de abrigar a égua, havia apenas dois cochos improvisados para beber água, além de cordas e sacos plásticos. O proprietário foi localizado e conduzido para a Delegacia do Alto Maracanã, onde será ouvido. A pena para o crime de maus-tratos pode chegar de dois a cinco anos de prisão.

Crimes de maus-tratos contra animais podem ser denunciados pelo disque-denúncia da Polícia Civil, 181.

