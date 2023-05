A Polícia Civil do Paraná (PCPR) desmentiu o coordenador de Segurança da Havan, Eliabe Dias dos Santos – que afirmou em uma nota emitida pela empresa nesta terça-feira (16) – que “a polícia havia sido acionada rapidamente após o assalto“, além de dizer que nenhuma resposta sobre o crime havia sido dada ainda. A unidade Havand e Fazenda Rio Grande foi alvo de uma quadrilha na madrugada desta terça-feira. O grupo levou televisores e caixas de som. É a quarta vez que a loja de Fazenda Rio Grande é alvo de bandidos.

+ Leia mais: Homem é preso suspeito de duplo homicídio no CIC e policiais cavam provas no quintal

Na nota enviada pela Havan, Eliabe lamentou o ocorrido e comentou sobre a sensação de impunidade. “Eles fogem com muita tranquilidade, porque sabem que não serão pegos. A sensação que nos traz é de insegurança e impunidade. A gente vem fazendo nossa parte, mas, infelizmente, estamos de mãos atadas, à mercê dos bandidos”, disse o coordenador em nota enviada após o ocorrido.

+ Leia também: “Uma canetada calou milhões”, diz Deltan após ter mandato cassado por fraude eleitoral

|Foto reprodução/Havan

Polícia desmente!

Após ser questionada pela Havan sobre a falta de respostas dos crimes relacionados à loja, a Polícia Civil do Paraná informou, em nota à Tribuna do Paraná, que não foi acionada no momento da ocorrência, que o local do crime não foi preservado e que o mesmo já havia sido limpo pelo gerente da loja. Confira abaixo a nota na íntegra.

“A PCPR investiga todos os crimes registrados em boletim de ocorrência, inclusive já prendeu receptadores e recuperou celulares furtados da loja em Fazenda Rio Grande. Diferentemente do informado pelo gerente do estabelecimento, a PCPR não foi acionada no momento da ocorrência, sendo notificada somente no período da manhã, sendo que prontamente deslocou equipes ao local. Mesmo com orientação prévia ao gerente, o local do crime não foi preservado, pois já havia sido limpo, dificultando a atuação da perícia papiloscópica, que mesmo assim foi realizada. Importante ressaltar que a PCPR tem como atribuição atuar após a ocorrência de um crime, assim que notificada pelo registro do boletim de ocorrência.”

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!