Quadrilha invade Havan na RMC; loja é alvo de bandidos pela quarta vez

Uma quadrilha assaltou a loja Havan de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, na madrugada desta terça-feira (16). O grupo levou televisores e caixas de som. A ação foi flagrada por uma câmera de segurança da loja. É a quarta vez que a loja de Fazenda Rio Grande é alvo de bandidos.

Imagens das câmeras de segurança mostram os suspeitos entrando com um veículo preto no pátio da loja. Eles dão marcha ré e conseguem acesso ao local quebrando a vitrine. Três homens com capuz e rostos cobertos levam os aparelhos eletrônicos da loja.

De acordo com a assessoria de imprensa da Havan, o alarme da loja disparou e a central de monitoramento acionou a Polícia Militar (PM). Os assaltantes já haviam fugido quando a polícia chegou.

Outras lojas da rede varejista, como a do Barigui em Curitiba e a de São José dos Pinhais, também já registraram a ação semelhante de criminosos, que utilizaram a mesma estratégia para agir.

Sem respostas

De acordo com o coordenador de Segurança da Havan, Eliabe Dias dos Santos, a polícia foi acionada rapidamente, mas até o momento não houve resposta desses crimes.

“Temos uma central que fica 24 horas monitorando todas as nossas lojas. Quando uma situação dessa ocorre, agimos imediatamente, acionamos os órgãos de segurança, em seguida, registramos o boletim de ocorrência e repassamos as imagens para investigação. Mas, infelizmente, até o momento não tivemos nenhuma resposta desses crimes”, explica o coordenador de Segurança.

Ainda de acordo com Eliabe, na filial de Barigui, a quadrilha fugiu em uma camionete com os produtos na parte de cima da carroceria, juntamente com um criminoso, e durante a ação, ninguém foi abordado pela polícia. “Eles fogem com muita tranquilidade, porque sabem que não serão pegos. A sensação que nos traz é de insegurança e impunidade. A gente vem fazendo nossa parte, mas, infelizmente, estamos de mãos atadas, à mercê dos bandidos”, lamenta.

A Tribuna do Paraná entrou em contato com a Polícia Civil do Paraná, que, até o fechamento desta reportagem, não obteve um retorno.

Pedido de reforço

A Havan informou que já encaminhou um ofício com todo histórico de furto nas lojas para a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, cobrando providências em relação ao tempo de atendimento da polícia.

Além do sistema de alarme, câmeras e monitoramento 24 horas, a varejista tem adotado outras medidas de segurança, como recolhimento de produtos de alto risco e contenções internas. Entretanto, devido às frequentes ocorrências, fará um reforço nas filiais da região de Curitiba.

O que diz a PM?

Em nota à Tribuna do Paraná, a Polícia Militar ressaltou que os boletins de ocorrência registrados e investigações são de responsabilidade da Polícia Civil do Paraná, e informou que “a Polícia Militar do Paraná realiza diversas ações preventivas e ostensivas a fim de coibir a prática de crimes na região. Também são realizadas operações constantes com o apoio das unidades especializadas no combate, principalmente, aos roubos, furtos e tráfico de drogas. A PMPR ressalta que a participação da população é fundamental, denunciando e registrando o Boletim de Ocorrência sempre que necessário, via 190, Disque-Denuncia 181 e APP 190PR, para que as equipes militares estaduais sejam aplicadas e consigam assim identificar e prender os autores dos ilícitos.”

