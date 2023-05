Decisão do TSE

O deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na noite desta terça-feira (16), disse em suas redes socais que a decisão calou as vozes de “344,9 mil paranaenses e de milhões de brasileiros com uma única canetada, ao arrepio da lei e da Justiça”.

“Meu sentimento é de indignação com a vingança sem precedentes que está em curso no Brasil contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção”, relatou. “Mas nenhum obstáculo vai me impedir de continuar a lutar pelo meu propósito de vida de servir a Deus e ao povo brasileiro”, acrescentou o parlamentar.

O TSE divergiu da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), que havia assegurado a candidatura de Dallagnol, e acatou, por unanimidade, o recurso apresentado pelo PT e outros partidos de esquerda contra deputado federal e ex-chefe da força-tarefa da Lava Jato na capital paranaense. Com a decisão, Dallagnol teve seu registro de candidatura indeferido e, por consequência, seu mandato cassado na Câmara Federal.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!