O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou o registro de candidatura do ex-procurador da Lava Jato e deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) por fraude eleitoral. Assim, Dallagnol perde o mandato na Câmara e seus votos serão computados para a legenda.

+ Leia mais: Quadrilha invade Havan na RMC; loja é alvo de bandidos pela quarta vez

A decisão foi unânime e atendeu a pedido do PT, que alegou que Dallagnol era alvo de processos disciplinares quando disputou as eleições em 2022, o que é proibido pela Lei da Ficha Limpa.

+ Viu essa? Estudo mostra que água não é a bebida que mais hidrata o corpo humano

Os ministros seguiram o voto do relator, Benedito Gonçalves. O ministro sustentou que o ex-procurador pediu exoneração do cargo de procurador da República como “subterfúgio na tentativa de se esquivar da lei” e para “frustrar a incidência do regime de inelegibilidade”.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!