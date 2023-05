Um homem foi preso em Paranaguá, no Litoral do Paraná, suspeito de duplo homicídio no dia 08 de maio, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). As vítimas eram Rosilene Cristina da Costa, de 45 anos, e Anderson Ramos Gonçalves, de 33 anos. A motivação do crime seria uma dívida de Anderson com o suspeito.

Durante as buscas na segunda-feira (15), um celular estava enterrado no terreno em que estava o rapaz preso. Segundo a Polícia Civil, um segundo suspeito está foragido, e as autoridades pedem ajuda para localizar o homem. Trata-se de Thiago Silva de Moura.

A Polícia Civil pede ajuda da população com informações que auxiliem na localização. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo 197, da PCPR, pelo 181, do Disque Denúncia ou 0800-643-1121, diretamente à equipe de investigação.

O Crime

Um homem entrou na casa de Anderson e teve início em discussão. Rosilene tentou apartar a briga, momento em que foi baleada pelo suspeito. Em seguida, o rapaz esfaqueou Anderson. Os socorristas chegaram a ser acionados, mas as vítimas não resistiram aos ferimentos.

