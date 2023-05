O Ministério Público do Paraná denunciou na segunda-feira (15), o médico suspeito de importunar sexualmente uma colega de trabalho em um posto de saúde de Adrianópolis, na Região Metropolitana de Curitiba. A denúncia foi apresentada pela Promotoria de Justiça de Bocaiúva do Sul, sede da comarca.

De acordo com a denúncia, no dia 10 de maio, no interior da Unidade de Pronto Atendimento de Adrianópolis, o médico de 55 anos teria agarrado a vítima, de 23 anos, tentando beijá-la na boca. O crime apontado pelo MPPR é o de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal, com pena prevista de até cinco anos de reclusão.

Imagens de segurança registram o momento em que a vítima caminha por um corredor. Em seguida, ele a agarra e a beija, enquanto ela demonstra resistência. A Promotoria de Justiça requereu que o fato seja comunicado aos Conselhos Regionais de Medicina do Paraná e de Santa Catarina, para apuração de possível infração ética. Além disso, pediu a manutenção das medidas já requeridas, como o afastamento das atividades funcionais e a proibição de contato com a vítima, sob pena de prisão.

O médico já possui antecedentes criminais por homicídio, outro assédio sexual, furto e violência doméstica

Denuncie!

A Polícia Civil orienta que toda vítima de crime de importunação sexual ou semelhante deve fazer o registro do Boletim de Ocorrência, seja na delegacia ou mesmo o boletim via internet. Além disso, as denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181 do Disque-Denúncia.

