A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou uma operação nesta quarta-feira (20) para cumprir 19 ordens judiciais (14 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão) contra um grupo criminoso acusado de praticar estelionato nos arredores do show da banda Imagine Dragons, em Curitiba, no mês de março.

Segundo as investigações da Polícia Civil, a aquadrilha é acusada de aplicar golpes na venda de comidas e bebidas do lado de fora do evento. No momento do pagamento por parte dos clientes, eles trocavam o cartão bancário das pessoas e utilizaram os mesmos para compras e transferências bancárias. Estima-se que o prejuízo seja superior a R$ 150 mil.

“Esses indivíduos são responsáveis por outras ações criminosas realizadas de forma semelhante em outras cidades de São Paulo”, afirma o delegado Tiago Dantas. A ação acontece em São Paulo e conta com apoio da Polícia Civil do estado vizinho.

Segundo a PCPR, o grupo criminoso está baseado no estado de São Paulo, de onde sai para cometer os crimes em outros lugares do País.

Golpe ocorreu na área externa do show da banda Imagine Dragons, em Curitiba, março passado. Foto: Arquivo/Marcelo Andrade.

