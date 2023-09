Gigante japonesa investe R$ 30 milhões em nova fábrica em Curitiba

A Furukawa inaugurou oficialmente nesta terça-feira (19) a planta da Furukawa Industrial Optoeletrônica (FIO). A nova fábrica da empresa japonesa em Curitiba é dedicada à produção de componentes óticos e soluções modulares de última geração para redes neutras (multioperadoras) e de multisserviços.

A empresa investiu mais de R$ 30 milhões na unidade para trazer ao Brasil a fabricação de novas tecnologias de fibra ótica, entre elas cabos com capacidade técnica até seis vezes superior ao que existe hoje no mercado.

A nova planta está localizada na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), anexa à atual fábrica instalada na capital paranaense em 1974. A unidade foi adquirida em 2020, durante a pandemia de Covid-19, porém somente agora aconteceu a inauguração e marca o início das comemorações dos 50 anos da Furukawa no Brasil, que serão comemorados em junho de 2024.

A FIO é um empreendimento sustentável que gera a própria energia elétrica por meio de mais de 700 painéis solares. Cerca de 70% da energia consumida pela fábrica é produção própria.

Produtos

Líder mundial no setor de tecnologia da informação e comunicação, na Furukawa Industrial Optoeletrônica serão concentradas a produção da nova linha de produção brasileira de cabos com tecnologia de fibras óticas denominadas “Rollable Ribbon”.

Em entrevista, o presidente da Furukawa Electric LatAm, Foad Shaikhazadeh, explicou que diferença desse novo tipo de cabo para os demais existentes no mercado é o fato de ser mais compacto e flexível e, ainda, com a vantagem de permitir um maior número de fibras: hoje, o limite máximo encontrado no mercado é de 288 fibras. Com a tecnologia “Rollable Ribbon”, os cabos têm potencial para chegar a 1.720 fibras.

Segundo Shaikhazadeh, a principal aplicação desses cabos é para serviços que exigem altas velocidades de resposta, como datacenters interligados – Meta, Apple, Google, Amazon – e datacenters regionais como de empresas de telecomunicações; governamentais; de instituições financeiras e de universidades e instituições de pesquisa, por exemplo.

Outra novidade que será produzida na FIO é a solução “InvisiLight”, uma espécie de kit para instalação de fibra ótica residencial e corporativa e que não exige uma tubulação específica.

Shaikhazadeh explicou que, como o próprio nome já diz, é um produto praticamente invisível e que garante a estabilidade da conexão em qualquer ambiente, sem a necessidade de fazer reformas ou qualquer tipo de perfuração de paredes. “É ideal para gamers, streamings e outros serviços que exigem alta velocidade de resposta de conexão à internet”, enfatizou. Isso porque, quando comparado ao sistema wi-fi, quanto menor a latência – tempo que um pacote de dados leva para transitar de um ponto a outro na rede –, melhor a experiência dos jogos on-line, o que possibilita maior velocidade na internet e, automaticamente, maior velocidade na transferência de dados.

Os produtos fabricados no Brasil já são produzidos nas unidades da Furukawa do Japão e Estados Unidos. Porém, aqui serão customizados de acordo com os requisitos do mercado local e atendendo às exigências das leis e normativas brasileiras. Shaikhazadeh disse que os produtos servirão para atender o mercado mundial e devem aumentar o faturamento da empresa em cerca de 10%, que fechou 2022 com R$ 1,5 bilhão de faturamento líquido.

Meio século

O evento, que marca o início das comemorações dos 50 anos da Furukawa no Brasil, contou com a presença do CEO global da empresa, Hideya Moridaira, do presidente do Conselho de Administração, Keiichi Kobayashi, do presidente da Furukawa Electric LatAm, Foad Shaikhazadeh, da secretária executiva do Ministério das Comunicações, Sonia Mendes, do vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, além de outras autoridades.

Para Pimentel, comemorar os 50 anos da Furukawa em Curitiba com mais uma unidade da empresa mostra o avanço da cidade no setor de inovação e de tecnologia. “Isso fortalece Curitiba, o Paraná e o país. A Furukawa completa 50 anos de funcionamento aqui, mostrando que o nosso DNA é empreender, é a geração de emprego e renda”, enfatizou.

O vice-prefeito salientou que novidades de mercado como a da Furukawa, que já é uma empresa consolidada internacionalmente, atrai ainda mais a atenção para o foco inovador de Curitiba e prioriza os investimentos de empresas nessa área. “Isso está no nosso DNA, na nossa raiz e acaba atraindo outras empresas do setor e de vários segmentos da economia que vêm a Curitiba e também a outras cidades da Região Metropolitana”, comentou.

