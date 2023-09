Moderno, amplo e versátil, essa é a premissa do novo espaço de eventos Batel Convention Hall do Shopping Crystal. Com inauguração prevista para outubro, o espaço terá 600 m², capacidade para 400 pessoas e pretende se colocar como cenário para diferentes ocasiões, oferecendo excelência em experiência audiovisual, além de uma arquitetura sofisticada e aconchegante.

Localizado no piso L4, o espaço é multifuncional, totalmente climatizado e será equipado com tecnologia de áudio e vídeo. O espaço vai contar com dois telões, um palco móvel e opções flexíveis de cadeiras e mesas para atender diferentes necessidades em cada evento.

Novo espaço de eventos em Curitiba está sendo projetado no piso L4 do Shopping Crystal. Foto: Divulgação

“A localização privilegiada do shopping, no Batel e a poucos minutos do Centro, é definitivamente uma vantagem ao planejar um evento. Além de poder contar com estacionamento, segurança, comodidade e ter a conveniência de aproveitar as opções de compras e lazer”, destaca Daniela Tambosi, superintendente do Shopping Crystal.

