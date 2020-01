Curitiba, litoral e grande parte do Paraná estão com alerta amarelo de temporal e alerta de ventos costeiros, nesta quinta-feira (02), segundo aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O nível de cor amarela prevê chuva de até 30 milímetros por hora, ventos de 60 km/h e até queda de granizo.

Segundo o Simepar, a chuva deve atingir Curitiba até o final da manhã e assim deve seguir até o final da tarde. A causa é uma frente fria que avança pelo estado e que gera mais precipitações entre a região leste, onde está Curitiba, que terá temperaturas entre os 18 e e 26 graus.

O alerta vale para as seguintes regiões: litoral, centro, norte, oeste, sudeste e sul paranaense.

Ressaca no litoral!

Segundo o Inmet e a Marinha do Brasil, o alerta amarelo para ventos costeiros e risco de ressaca é válido para as seguintes cidades litorâneas: Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá, Pontal do Paraná. O alerta prevê ventos costeiros em nível amarelo, de até 70 km/h, em uma escala de cores que vai do verde, o mais leve, passando para o amarelo, laranja e depois vermelho, o mais intenso.

Os navegantes precisam ficar atentos e a orientação é acompanhar as orientações da Marinha do Brasil. Apesar do alerta em Matinhos, por exemplo, as temperaturas ficam entre os 23 e 28 graus. A chuva atinge a cidade litorânea por volta de meio dia e segue pelo menos até a manhã de sexta-feira (03).

E no interior, como fica?

Em Londrina, na região norte do Paraná, o tempo deve ser aberto e de altas temperaturas. Os termômetros chegam aos 31 graus na cidade e não há previsão de chuva.