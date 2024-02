Mercedes-Benz Sprinter é vencedora do Prêmio Lotus

A Mercedes-Benz Cars & Vans é a vencedora do Prêmio Lótus Campeões de Vendas, de Frota&Cia, na categoria Minibus com a Sprinter Van de Passageiro. Desde 1994, o Prêmio Lótus Campeão de Vendas reconhece os fabricantes e distribuidores de veículos comerciais que lideraram a preferência dos transportadores brasileiros. A base da pesquisa são os números de licenciamentos informados no Renavam do ano anterior, divulgados pela Fenabrave/Anfavea e apurados pelo Frota DataBank, braço estatístico de Frota&Cia.

“É uma satisfação muito grande para nós sermos reconhecidos com o Prêmio Lotus pela 8° vez. Acreditamos que esse resultado é reflexo da confiança dos clientes em nossos produtos e do excelente trabalho dos nossos colaboradores e da rede de concessionários para oferecer os melhores produtos e serviços”, afirma Fabio F. Silva, Gerente de Vendas Vans da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil.

A Sprinter é sinônimo de categoria no segmento de Vans de Passageiro, além de ser referência em conforto e qualidade tanto para o condutor quanto aos passageiros. O veículo também oferece versatilidade para as mais diversas demandas do setor com seu amplo portfólio e diferentes configurações.