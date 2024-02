O Paraná chega ao feriado prolongado de Carnaval com 86% das praias e rios classificados como próprios para banho. De acordo com o oitavo boletim de balneabilidade, divulgado nesta sexta-feira (09) pelo Instituto Água e Terra (IAT), 57 dos 66 locais monitorados no estado estão em condições adequadas para uso. O índice é 1% maior do que o registrado na semana passada.

Este é o último levantamento realizado pelo órgão ambiental durante a temporada 2023/2024. Os boletins começaram em dezembro.

Região procurada por turistas nesta época do ano, o Litoral agora conta com 43 pontos com água apropriada para banho com a inclusão da bandeira azul no trecho em frente à Rua Alois Cicatka, na praia central de Guaratuba. O monitoramento do IAT alcança 49 localidades nos municípios de Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná, Antonina, Morretes e Paranaguá (Ilha do Mel).

“Finalizamos esta temporada com números significativos. Apesar das chuvas intensas e de algumas cheias na região, em nenhum momento a balneabilidade das águas do Estado teve índice inferior a 80%. Diante desse cenário, podemos garantir que as praias do Paraná estão entre as mais limpas do país”, destaca o diretor-presidente do IAT, Everton Souza.

Lugares impróprios para banho no Paraná

Já os seis locais impróprios são:

Ponta da Pita, em Antonina;

trecho de 250 metros à direita do trapiche da Praia de Encantadas, na Ilha do Mel;

pontos das ruas São Luiz e Paraná, no balneário de Ipanema, em Pontal do Paraná;

à esquerda do Rio Matinhos, no balneário de Flamingo, em Matinhos;

na altura da Rua Alvorada, em Caiobá, em Matinhos.

As demais localidades que aparecem como impróprias são concentradas na foz dos rios que cortam o Litoral e que nunca são indicados para banhos ou práticas esportivas. O IAT não faz a medição desses pontos.

Condições das prainhas de água doce no Paraná

Nas prainhas de água doce do interior do estado, dos 17 pontos avaliados, 14 foram considerados adequados (82%). Os balneários de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, Santa Helena, Itaipulândia, Missal e Marechal Cândido Rondon estão 100% próprios para banho. Na região Norte, o terminal turístico de Primeiro de Maio, no Rio Paranapanema, também tem bom índice de balneabilidade.

Houve uma única alteração no comparativo com o boletim da semana passada. Um ponto em Santa Helena voltou a receber bandeira azul, enquanto uma área em Entre Rios do Oeste passou a ser considerada inadequada para banhistas e esportistas.

Análise verifica contaminação das águas

O monitoramento das águas verifica se há contaminação por esgoto sanitário clandestino e indica a possibilidade de uso dos espaços públicos para atividades de lazer, como natação, mergulho e esqui aquático. Para isso, é utilizado o indicador Escherichia coli, uma bactéria existente no intestino dos seres humanos e animais de sangue quente. Quanto maior o número dessa bactéria na água, maior será a quantidade de esgoto e, consequentemente, maior a probabilidade da existência de organismos causadores de doenças.

Confira os boletins de balneabilidade divulgados nesta sexta-feira (09):

Litoral e Costas Oeste e Norte.

