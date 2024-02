Volvo Car Brasil inicia o ano na liderança em diversos segmentos

A Volvo Car do Brasil começou o ano com excelentes resultados em todos os segmentos em que atua. No primeiro mês, a empresa emplacou 713 veículos e teve todos os modelos da marca entre os sete mais vendidos de janeiro no segmento Premium. Além disso, o XC60 e o XC40 ocupam o top 3 em vendas de SUVs.

No segmento premium BEV, a Volvo manteve a liderança com uma fatia de 71,5% do mercado. Os quatro modelos da marca continuam líderes em seus segmentos. O C40 e o XC40 emplacaram 293 veículos e conseguiram uma fatia de 32,2% do mercado. O XC60 teve 303 emplacamentos e um share de 35,1% enquanto o XC90 teve 117 emplacamentos e foi o modelo mais emplacado do segmento E-SUVs, com 15,9% de share.

“Acreditamos que o bom resultado do início do ano demonstra que acertamos na estratégia de continuar acreditando no Brasil, investindo na nossa estratégia e de termos repassado de forma coerente o Imposto de Importação para o consumidor. Este movimento fez com que começássemos o ano de forma bem positiva”, afirmou Christian Sahd, novo diretor comercial da Volvo Car Brasil.

Ainda no mês de janeiro, a Volvo continuou sua estratégia de expandir os eletropostos no país, para trazer cada vez mais conforto e comodidade para os proprietários de veículos elétricos. A empresa anunciou uma parceria com o Mc Donald´s onde serão instalados mais de cem carregadores até o final de 2025.

Além disso, a empresa inaugurou mais 06 eletropostos de recarga rápida em Balneário Camboriú (SC), Angra dos Reis (RJ), Nova Mutum (MT), Rondonópolis (MT), São José dos Campos (SP) e Itumbiara (GO). Ainda no primeiro trimestre, a empresa irá ampliar sua rede nas estradas brasileiras, conectando rotas pelo país e dando mais liberdade para o cliente planejar suas viagens.

“2024 é um ano muito importante para nós e teremos muitas novidades como, por exemplo, a chegada do EX30. Começarmos de forma tão positiva é bastante importante para conseguirmos manter a nossa meta de dobrar o número de vendas em relação a 2023”, destacou Marcelo Godoy, presidente da Volvo Car do Brasil.