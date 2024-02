Renault Kwid E-Tech passa a custar R$ 99.990

De olho no mercado dos veículos 100% elétricos urbanos e de olho na liderança dos modelos compactos, a Renault do Brasil reposicionou o preço do Kwid E-Tech para R$ 99.990,00, para “brigar” com o Dolphin Mini que está prestes a ser apresentado no Brasil. O modelo teve início da pré-venda em abril de 2022, com preço de R$ 142.990,00. A partir de junho de 2022, a reserva do Kwid E-Tech era feita com a entrada de R$ 999,00, com preço de R$ 146.990,00 e no ano seguinte, em 2023, teve o seu preço reduzido para R$ 123.490,00.

O Renault Kwid E-Tech, veículo 100% elétrico e o mais acessível da gama elétrica da marca. O modelo foi lançado no Brasil em 2022 e desde então vem colecionando uma série de prêmios da imprensa automotiva.

Com o Kwid E-Tech, a Renault ampliou a gama de veículos 100% elétricos à venda no Brasil tendo a maior rede de concessionárias de carros elétricos do país, além de toda a expertise da marca, que é pioneira em mobilidade elétrica no mundo. Além do Kwid E-Tech, a marca comercializa no Brasil o Megane E-Tech e o Kangoo E-Tech.

Um dos destaques do Kwid E-Tech 100% elétrico é a facilidade para recarregar a bateria, que possui capacidade 26,8 kWh e que pode ser carregado até em uma tomada doméstica de 110 ou 220 volts.

Com uma motorização elétrica, totalmente desenvolvida de acordo com o gosto do consumidor brasileiro, o Kwid E-Tech é ágil no trânsito urbano. Para uma aceleração de 0 aos 50 km/h, são necessários apenas 4,1 segundos.

A autonomia é de 185 quilômetros, segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV). Valor mais do que suficiente para a jornada diária média nas grandes cidades.