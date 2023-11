O Padre Reginaldo Manzotti ainda está se recuperando da cirurgia que fez na coluna no dia 30 de outubro e, por isso, cancelou uma viagem que estava prevista para Divinópolis, em Minas Gerais.

A cidade mineira receberia o evento ‘Evangelizar é Preciso‘ no dia 11 de novembro. Entretanto, por conta da recuperação do padre, a atividade foi adiada para 9 de dezembro.

Manzotti usou as redes sociais para falar sobre a saúde e anunciar a mudança de data da viagem. “Filhos e filhas, como estão acompanhando, passei por uma cirurgia e agradeço as orações que fizeram até aqui. Infelizmente, o procedimento teve alguns imprevistos e a recuperação está sendo mais longa do que o esperado”, escreveu o religioso.

Procurada pela Tribuna, a assessoria do padre confirmou que ele está bem, mas que ainda está sentindo algumas dores relacionadas ao procedimento cirúrgico. Manzotti também está fazendo fisioterapia.

Figura bastante conhecida pelos católicos, o padre é cantor, compositor, e é apresentador do programa de rádio Evangelizar é Preciso, que possui uma das maiores audiências no país. O padre também é pároco do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, no Centro de Curitiba, onde realiza missas e outras celebrações.

