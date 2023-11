A Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgou o balanço da Operação Finados 2023 no Paraná. Em cinco dias de fiscalização foram foram flagrados 4.172 veículos circulando em velocidade superior à permitida. Em um dos casos, o motorista de um Porsche chegou a 197 km/h na BR-277 em Curitiba, onde a velocidade máxima no trecho é de 110 km/h, conforme a PRF.

LEIA MAIS – Expo Motorhome reúne apaixonados e sonhadores em mega evento na Grande Curitiba

Na fiscalização, 654 motoristas foram flagrados ultrapassando em locais proibidos, ou seja, mais de cinco flagrantes por hora. As autuações representam um aumento de 64%, em comparação com o mesmo período de 2022.

Durante o feriado, infelizmente, sete pessoas perderam a vida com acidentes em rodovias federais do Paraná.

Muito acima da velocidade permitida

Nas fiscalizações de excesso de velocidade, com a utilização de radares móveis, houve um aumento de mais de seis vezes comparado ao ano anterior. Classificada pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) como infração gravíssima, os motoristas estão sujeitos a uma multa de até R$ 880,41, além da suspensão da CNH.

VIU ESSA? Rodovias do Paraná têm bloqueios na Grande Curitiba e mais regiões; veja lista

Em um vídeo divulgado, a PRF mostra um veículo na BR 277, km 597,4, em Cascavel, na região oeste do Paraná. Velocidade máxima permitida para o local é de 80 km/h, mas o carro a 168 km/h.

Acidentes

Durante a operação, foram registrados no Paraná 80 acidentes, com 98 pessoas feridas e sete pessoas mortas. Todos os acidentes envolveram mais de um veículo e ocorreram com pista seca e com traçado reto.

Você já viu essas??

Cena de filme!! Tornado no Paraná arranca telhados e derruba árvores; Vídeo impressiona Especial Publicitário Condor oferece 100 prêmios de um ano grátis e vales-compras instantâneos de até R$500 Veja as fotos Que lugar é esse?? Cartão postal de Curitiba fica debaixo d´água