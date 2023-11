O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informou aos usuários nesta segunda-feira (6) as condições atuais de bloqueio de rodovias estaduais devido às fortes chuvas que atingiram o Estado. Os trechos estão com sinalização de emergência e a orientação aos motoristas é que redobrem o cuidado.

Bloqueios totais

Na Região Metropolitana de Curitiba

PR-092 em Cerro Azul – Bloqueio total devido ao surgimento de rachaduras no pavimento na altura do km 47.

Demais regiões do Paraná

PR-151 em São Mateus do Sul – Completamente interditada para todos os veículos, devido a alagamento em Três Barras, em Santa Catarina.

PR-836 e PRC-280 em União da Vitória – As duas rodovias com pistas alagadas devido à cheia do Rio Iguaçu, na altura do km 0.

PR-170 em Guarapuava a Pinhão – Bloqueio total de uma pista no km 389, devido a escorregamento de terra em talude de aterro. Trecho está em obras.

PR-540 em Entre Rios, distrito de Guarapuava – Bloqueio do km 0 ao km 6, devido ao rompimento de um bueiro tubular metálico, que comprometeu o pavimento.

Bloqueios parciais

PR-364 entre Irati e São Mateus do Sul – Bloqueio parcial por escorregamento de terra que atingiu mais da metade da pista em um segmento. O trecho atualmente passa por obra de pavimentação. A empresa responsável pelos serviços já foi acionada para trabalhar na liberação da pista com a maior celeridade possível.

PRC-476 em União da Vitória – ligação bairro Jd Muzzolon para o centro sentido ponte Domício Scaramella, interdição de um das faixas da via devido ao alagamento.

PR-170 em Bituruna – rachadura na pista.

PRC-447 em União da Vitória – rachadura na pista

PR170 em Faxinal do Céu – desmoronamento do asfalto

Novas liberações

PR-323 entre Doutor Camargo e Jussara – Liberada a ponte do Rio Ivaí, antes interditada devido ao nível da água, que chegou a atingir as vigas da estrutura. Permanece o bloqueio na ponte do Rio Andirá, na PR-554.

PR-151 em Ponta Grossa – Liberado trecho no km 342, próximo ao aeroporto do município, que estava coberto pelas águas do Rio Tibagi.

PR-281 em Dois Vizinhos – Liberadas pistas após águas baixarem.

PR-281 em Salto do Lontra – Liberadas pistas após águas baixarem.

PR-481 em Ampére – Liberadas pistas após águas baixarem.

Rodovias federais no Paraná

Saiba também as condições de trânsito nas rodovias federais que cortam o Paraná. Confira nas atualizações em tempo real da Polícia Rodoviária Federal (PRF) pela rede social X, antigo Twitter. Leia:

