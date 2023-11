Dezenove toneladas de salmão que foram roubadas de um empresa em Santa Catarina, foram recuperadas no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC), no domingo (5). A operação da Polícia Militar do Paraná (PMPR) resultou na prisão em flagrante de nove suspeitos, sendo que os caminhões foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas. A carga tem valor avaliado em mais de R$ 605 mil.

Segundo a PMPR, o roubo de carga ocorreu na rodovia que liga as cidades de Mafra e Monte Castelo, em Santa Catarina. A investigação teve início após uma denúncia da empresa de segurança, que rastreou a carreta roubada em Santa Catarina. Em Curitiba, na chegada dos policiais ao barracão, os nove indivíduos envolvidos no crime estavam realizando o transbordo da carga para um caminhão menor.

Foto: Divulgação/PMPR

“Nossas equipes deslocaram para esse barração, logrando êxito na prisão de diversas pessoas fazendo o transbordo da carga no pátio do local, foi um trabalho de diversas equipes do 23 º BPM na prisão e deslocamento até a delegacia com as apreensões”, disse a aspirante-a-oficial Debora Cristina Utzig.

Além dos nove envolvidos presos em flagrante, os proprietários do barracão na CIC, onde a carga foi encontrada, também foram levados à delegacia para prestar depoimento. Os suspeitos irão responder judicialmente acusações de roubo, receptação e associação criminosa.

