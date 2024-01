Obras na mega-estação do Novo Inter 2 vão mudar “tudo” em via do Cabral

A implantação da Estação Prisma Solar Agrárias começa a ser feita na segunda quinzena de janeiro. Antes da execução do projeto, técnicos da Prefeitura de Curitiba reúnem moradores e a comunidade do entorno do equipamento para esclarecer a rotina da intervenção.

A reunião pública acontece na próxima terça-feira (16), às 14h30, no auditório da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná (Seab), na Rua dos Funcionários, 1.559.

Na oportunidade, serão detalhadas as fases de implantação do equipamento, bloqueios de pista, desvios de trânsito e alteração do itinerário dos ônibus que circulam na Rua dos Funcionários, especialmente no trecho entre as ruas Jaime Balão e Recife.

A primeira ação envolve a supressão de 15 exemplares de pinus, hoje alinhados em frente ao equipamento. O corte, já autorizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), será necessário para a readequação da calçada e ajustes na geometria da pista para acomodar a nova estação. Durante a implantação, o equipamento será desativado, impactando a rotina dos usuários.

O projeto será executado pela Ecco Prax, de Treze Tilias (SC), especializada em construção modular. A estação modelo integra o Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba, no Projeto Novo Inter 2, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A intervenção começa neste mês e deve ser concluída até o final de março.

Na última segunda-feira (8), técnicos da Unidade Técnico Administrativa de Gerenciamento (Utag), área que gerencia os contratos multilaterais do município, realizaram a reunião de partida com a empresa executora. Na oportunidade, foram avaliadas estratégias do plano de ataque da execução.

Os representantes da empresa também receberam orientações sobre as exigências de qualidade e excelência que fazem parte do financiamento multilateral, especialmente nas questões socioambientais.

“Há requisitos do BID, como outros agentes financiadores internacionais, que devem ser seguidos pelos executores, sob o acompanhamento da administração. É uma combinação da legislação brasileira com salvaguardas do banco e que impactam nas verificações de conformidade e qualidade do projeto”, explica o engenheiro civil Marcio Teixeira, coordenador geral da Utag.

O contrato prevê a entrega do equipamento em até 120 dias, incluindo as instalações e a adequação viária do entorno, pelo valor de R$ 4 milhões. A Estação Prisma Solar servirá de modelo para os demais 11 pontos de parada da Linha Direta Inter 2.

Concebido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), o projeto prevê uso de placas fotovoltaicas e conforto térmico, entre outras inovações. A área do entorno também deve ser preparada para a intermodalidade, com tráfego viário, deslocamentos a pé, embarque e desembarque de carros por aplicativos e locação de bicicletas compartilhadas.

No total, a nova estação será composta de módulos estruturados, que serão montados na sede da empresa para instalação no local da obra. O cronograma prevê a execução simultânea da parte viária. “Essa combinação permite que o prazo para entrega seja menor, com menos impacto para a vizinhança”, explica Teixeira.

