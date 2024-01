Vigas gigantes vão interditar BR-376, na região de Curitiba, neste fim de semana

A passagem de veículos na BR-376, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), será interditada neste sábado (13) e domingo (14) para o transporte de vigas do Viaduto do Bradesco, que está em construção. De acordo com informações do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), o bloqueio ocorrerá entre o Posto Condor (Alameda Arpo) até o Posto Piloto (Rua Pedrina Costa Viski), em ambos os sentidos.

A orientação é que os veículos no sentido Santa Catarina desviem pela Rua Campo Largo. Já para quem estará no sentido Curitiba existem três opções de desvio: pela alça de acesso ao Contorno Leste, pela Rua Julio Rocco e pelo acesso à Alameda Bom Pastor, por meio do Posto Piloto.

Ao todo serão transportadas 14 peças, que pesam 45 toneladas cada e possuem 30 metros de comprimento. Elas são içadas por guindaste no canteiro de obras, na rua Joinville, e levadas até a interseção desta com a BR-376 e a Alameda Bom Pastor, próximo ao Contorno Leste de Curitiba.

Para garantir a segurança de todos os envolvidos, o tráfego de veículos será totalmente bloqueado, inclusive nas marginais, enquanto as peças serão içadas dos caminhões e posicionadas na mesoestrutura do viaduto.

A operação terá início no sábado de manhã, se estendendo ao longo do dia e também no domingo. Ela pode ser adiada ou prolongada, de acordo com as condições climáticas na ocasião. O tráfego será liberado temporariamente no intervalo entre o lançamento das vigas e o início do transporte das demais peças.

Construção de viaduto em São José dos Pinhais

O viaduto é uma importante obra em execução em São José dos Pinhais. O valor, custeado pelo Governo do Paraná, é de R$ 36.822.273,34. Até agora foram executados 56,12% da obra.

O projeto prevê a elevação das pistas de rolamento da BR-376 para o tráfego de longa distância, com o trânsito de veículos das vias municipais pela passagem inferior do viaduto e por meio de duas rotatórias na altura da Rua Joinville e Alameda Bom Pastor. Isso evitará congestionamentos.

