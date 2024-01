A decisão correta de um caminhoneiro que seguia pela BR-376, sentido Santa Catarina, evitou uma grande tragédia. Com problemas nos freios, ele optou por utilizar a área de escape do quilômetro 671,7 evitando assim um grave acidente, já que o caminhão era gigante, do tipo bitrem.

Segundo a concessionária que administra o trecho, o caminhão adentrou 70 metros na área de escape. O caminhão bitrem levava 46 toneladas de farelo.

Felizmente ninguém se feriu. Assista abaixo o vídeo da saída de pista.

Nesta segunda (08) foi registrada uma entrada na Área de Escape do km 671,7 da BR-376/PR, em Guaratuba, sentido Santa Catarina.



🚛 A carreta com carga de 46t de farelos adentrou 70m no dispositivo após o condutor perceber a perda de freios. Ninguém se feriu! 🙌🏻@ANTT_oficial pic.twitter.com/KQTScu2GSl — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) January 9, 2024

