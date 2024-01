A intensidade da chuva que atingiu bairros de Curitiba na tarde desta terça-feira (09) provocou queda de energia em 172 mil unidades consumidoras no Paraná. Em Curitiba, há relatos de falta de luz em bairros como Santo Inácio, Água Verde, Portão, Santa Felicidade, Cajuru e Campo Comprido ainda na manhã desta quarta-feira (10), horas após a tempestade.

Segundo o governo estadual, equipes da Copel estão nas ruas para corrigir o problema. Por volta das 9h desta quarta-feira ainda havia 38 mil consumidores desligados em todo o Estado. Em algumas localidades, os temporais provocaram quebra de postes e queda de árvores sobre os cabos, o que exige reconstrução de parte da rede.

Falta de luz no Paraná

Os municípios com maior número de domicílios desligados são Santo Inácio e São Jerônimo da Serra, na região Norte, Cidade Gaúcha e Pérola, no Noroeste, Guaíra e Cruzeiro do Iguaçu, no Oeste, Tibagi e Reserva, no Centro-Sul, e Quitandinha e Cerro Azul, na Região Metropolitana de Curitiba.

Sem energia até quando?

Ainda de acordo com o governo paranaense, o trabalho seguirá ao longo desta quarta, até que todos os consumidores tenham o fornecimento de energia restabelecido.

Temporais

As chuvas atingiram fortemente praticamente todas as regiões do Paraná. Em Curitiba, teve granizo em vários pontos da cidade. Segundo a Companhia de Energia Elétrica do estado, Curitiba tinha 51 mil unidades desligadas, no começo da noite de terça.

