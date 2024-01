Calor dispara e tarde termina com tempestade de granizo em Curitiba

Além de mais um dia de calor intenso, Curitiba registrou ventos fortes, pancadas de chuva e até queda de granizo na tarde desta terça-feira (09). De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a temperatura máxima do dia foi 34,1ºC, um pouco abaixo dos 35,4ºC alcançados na capital na segunda-feira (08).

Já a precipitação acumulada nas últimas horas é de 30,2 milímetros, conforme a estação meteorológica da Defesa Civil, localizada na Cidade Industrial de Curitiba. Já os ventos alcançaram 33,8 km/h.

Segundo o boletim da Defesa Civil de Curitiba, a ventania e a precipitação causaram alguns estragos na cidade, como quedas de galhos e árvores e de fio de luz. Uma casa, no Jardim Botânico, também fez a solicitação de lona.

Apesar de algumas ocorrências, não foram registradas vítimas e nem pessoas desabrigadas.

Queda de galhos e árvores

Ao todo, foram sete solicitações em diferentes bairros de Curitiba. Confira os endereços:

Rua Clávio Molinari – Capão da Imbuia

Rua Dorival Pereira Jorge – Vila Izabel

Rua Clóvis Beviláqua Sobrinho – Vila Izabel

Rua David Geronasso – Boa Vista

Rua Rocha Pombo – Juvevê

Rua Reverendo M. R. de Castro – Cajuru

Rua Tunísia – Cajuru

Queda de fio de luz

A prefeitura recebeu uma solicitação informando a queda de fio de luz na Rua Quintino Bocaiuva, no bairro Cabral.

Tempestade em Curitiba: telefones de emergência

Em caso de emergência, a população pode pedir ajuda pelos seguintes números: 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

A Defesa Civil informou que equipes da prefeitura estão em alerta para possíveis emergências que possam acontecer nesta terça-feira (09).

