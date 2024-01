Atenção, motoristas! Serviços de pavimentação nas obras da Linha Verde Norte (Lote 4.1) provocam mudanças no trânsito na região do Atuba, em Curitiba. Desde a manhã desta segunda-feira (15), a pista local no sentido norte, na altura do viaduto da Rua Alberico Flores Bueno, foi bloqueada à passagem de veículos. O bloqueio é numa extensão de 760 metros.

O desvio acontece pela nova pista principal implantada no interior da nova trincheira no sentido norte, com as opções de saída para São Paulo ou para Colombo, na Região Metropolitana.

Segundo a prefeitura, com a mudança no trânsito, estão sendo liberadas novas frentes de serviço para continuar as obras de pavimentação e implantação de meios-fios. O local está sinalizado e o motorista deve ficar atento à mudança, cuja previsão é durar até fevereiro.

Na Linha Verde, a velocidade permitida é de 70 km por hora, porém, nos trechos em obras, o limite baixa para 40 km por hora.

Lote 4.1

O Lote 4.1 é o trecho final da Linha Verde. O trecho abrange quase 3 km de extensão, desde a altura do Hospital Vita até a concessionária Mercedes/Savana, e receberá as estações Atuba e Solar do transporte coletivo.

Os trabalhos, conforme a administração municipal, são os mais complexos da intervenção. Incluem as chamadas obras de arte (trincheiras e alças de acesso), terraplanagem, pavimentação, drenagem, paisagismo, sinalização viária, relocação de postes de energia, semaforização e acessibilidade. Também contemplam a infraestrutura para as futuras estações Atuba e Solar.

Trechos entregues

Na atual gestão da prefeitura foram finalizados e colocados em funcionamento os lotes 3.1 da Linha Verde Norte, do Viaduto da Avenida Victor Ferreira do Amaral até as proximidades do Hospital Vita, com extensão aproximada de 2,46 km, e o 3.2, com extensão de 2,8 km, que inclui a trincheira que liga a Rua Fúlvio José Alice, no Bairro Alto, à Rua Amazonas de Souza Azevedo, no Bacacheri.

Com as duas entregas, 85% do eixo da Linha Verde que serve ao transporte coletivo foram concluídos.

