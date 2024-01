Após a notícia que acusou Curitiba de enviar pessoas em situação de rua para Balneário Camboriú, cidade litorânea de Santa Catarina, vereadores da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) encaminharam um pedido de informação para a Fundação de Ação Social (FAS).

O requerimento foi assinado por sete vereadores. São eles: Indiara Barbosa (Novo), Giorgia Prates – Mandata Preta (PT), Maria Letícia (PV), Professora Josete (PT), Angelo Vanhoni (PT), Dalton Borba (PDT) e Marcos Vieira (PDT).

Os parlamentares questionam os procedimentos adotados para concessão e emissão de passagens a pessoas em situação de rua que desejam retornar para casa ou cidades natal. No documento enviado para a FAS, a CMC também pede o detalhamento dos fatos que aconteceram na ocasião envolvendo o município catarinense.

A situação ocorreu no dia 5 de janeiro. O diretor da Abordagem Social de Balneário Camboriú, José Henrique Pilica, publicou um vídeo nas redes sociais alegando que a capital paranaense havia pago a passagem de ônibus para pessoas em situação de rua irem até a cidade vizinha.

“Chegando aqui, conversamos com os moradores que ganharam a passagem do município de Curitiba para vir para Balneário. Aqui a gente tem o nosso trabalho de abordagem e segue fiscalizando firmemente esses casos de cidades que vem trazer moradores para Balneário Camboriú. Estamos de olho e vamos tomar medidas cabíveis”, disse José Henrique na ocasião.

A FAS também se manifestou sobre o assunto e negou a compra de passagens e envio dos cidadãos. O órgão da capital paranaense também afirmou que deseja a retratação do município catarinense.

