As obras do conjunto Moradias Parati, que integra o programa habitacional da capital paranaense e que está sendo construído no bairro Cidade Industrial de Curitiba, estão avançando. Segundo a Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab), que coordena a construção, já é possível ver as primeiras paredes de tijolos em algumas moradias e também, fundações do estilo radier, as chamadas de lajes de concreto. Veja fotos abaixo.

LEIA MAIS – Inteligência Artificial ajuda a evitar acidentes com trens em Curitiba e mais cidades do PR

O Moradias Parati será destinado para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade e foram cadastradas pelo serviço social da Cohab. O conjunto terá 24 casas térreas de dois quartos e também vai contar com painéis fotovoltaicos em todas as residências, como parte do projeto Cohab Solar.

VIU ESSA? Mega-Sena: inteligência artificial diz como aumentar chances de ficar milionário

“Referência mundial em práticas de cidade inteligente, Curitiba aproveita uma energia limpa para beneficiar famílias reassentadas. Prática que respeita o meio ambiente e assegura economia para os curitibanos”, destaca o prefeito Rafael Greca.

Foto: Rafael Silva/SMCS Foto: Rafael Silva/SMCS Foto: Rafael Silva/SMCS Foto: Rafael Silva/SMCS Foto: Rafael Silva/SMCS

Recursos

Os recursos empregados na construção do empreendimento são provenientes do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS), que nos últimos anos teve aumento em suas receitas. “O orçamento do Fundo de Habitação era bastante limitado antes de o prefeito Rafael Greca alterar os critérios de outorga da venda do potencial construtivo. Com as mudanças os recursos aumentaram e estão sendo empregados na construção de moradias para a população”, ressalta o presidente da Cohab, José Lupion Neto.

Pelas novas regras, a maior parte dos recursos provenientes da venda de potencial pelos instrumentos urbanos da Outorga Onerosa do Direito de Construir (Solo Criado) é destinada ao FMHIS. Além do Moradias Parati, outras 200 unidades habitacionais estão em fase de contratação, com investimento oriundo do Fundo.

Energia solar

O empreendimento faz parte do projeto Cohab Solar, que integra o programa Curitiba Mais Energia. Cada casa é equipada com painéis solares formados por placas fotovoltaicas de ligação monofásica. Compostas de vidro e silício, as placas captam a radiação solar e enviam para um inversor que a transforma em energia elétrica para o uso doméstico.

A instalação dos painéis, além de possibilitar a produção de uma energia sustentável, gera grande redução no valor da conta de energia dos moradores beneficiados, em média 80% de economia nas faturas de luz.

Com o Moradias Parati, chegará a 125 o número de moradias do programa equipadas com placas solares. E há ainda a previsão de expansão do Cohab Solar a outros empreendimentos do programa habitacional da capital paranaense que estão em obras.

Manda pra Tribuna

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui!

Você já viu essas??

No Batel Nova Mercadoteca de Curitiba: veja bares e restaurantes confirmados Especial Publicitário Aprenda a fazer receita fácil e deliciosa de bolo de aniversário Não sei se vou ou se fico… Parou leva multa? Motoristas encucados com sinalização duvidosa em rua de….