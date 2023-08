Curitiba terá um novo conjunto habitacional, que deve atender a demanda por moradias de interesse social. De acordo com a Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab), a construção do empreendimento Moradias Parati, no bairro Cidade Industrial de Curitiba, próximo à Vila Itatiaia, já teve início.

Construído com recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS), o conjunto será formado por 24 casas térreas na Rua Cidade de Caçador. Na quarta-feira (30), máquinas estiveram no local para realizar a limpeza da área, enquanto outra equipe trabalhou nos serviços de topografia do terreno.

Terreno onde será construído o conjunto Moradias Parati já passou por limpeza. Foto: Rafael Silva/SMCS

“Até dois anos atrás, o Fundo de Habitação contava com recursos escassos, todavia uma iniciativa do prefeito Rafael Greca, em alterar os critérios de outorga da venda do potencial construtivo, assegurou um aumento significativo nas receitas, o que nos permite a construção de novas moradias”, explica o presidente da Cohab, José Lupion Neto.

Pelas novas regras, a maior parte dos recursos provenientes da venda de potencial pelos instrumentos urbanos da Outorga Onerosa do Direito de Construir (Solo Criado) é destinada ao FMHIS.

Famílias em vulnerabilidade

Segundo a prefeitura, além do Moradias Parati, outras 150 unidades habitacionais estão em fase de contratação, com investimento oriundo do Fundo. O Moradias Parati será destinado para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade e foram cadastradas pelo serviço social da Cohab. Curitibanos e curitibanas que passarão a viver em moradias seguras, em local com infraestrutura e atendido por equipamentos e serviços públicos.

Desde 2017, conforme a administração municipal, o programa habitacional de Curitiba beneficiou 8.082 famílias, com a entrega de 5.912 títulos de propriedade e 2.170 novas moradias. Dentre as novas moradias entregues, 610 possibilitaram o reassentamento de moradores que habitavam áreas de proteção ambiental.

