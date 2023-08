Em Curitiba, um trecho de uma rua do bairro Portão é sinônimo de brigas diárias entre motoristas, xingamentos e riscos aos pedestres. O motivo é, que nos horários de pico pela manhã ou à tarde, muita gente estaciona os carros irregularmente para buscar seus filhos no Centro Municipal de Educação Infanti (CMEI) Vila Rosinha ou na Escola Municipal Francisco Klemtz. A situação foi mostrada pela Tribuna do Paraná, na semana passada.

Mas esse caos no trânsito deve mudar a partir desta quarta-feira (30), quando a Rua Alfredo Jaime Felippe, no bairro Portão, passa a ter sentido único de circulação da Rua Dr. Manoel Francisco Ferreira Correia em direção à Alberto Klemtz. A mudança passa a valer às 11h e agentes de trânsito estarão no perímetro para orientar os motoristas.

Imagem: Divulgação/SMCS

Reduzir conflitos

A implantação do novo sentido na via será realizada pela Superintendência de Trânsito (Setran) e tem como objetivo reduzir conflitos, organizar o trânsito e proporcionar maior segurança para os que circulam na região.

De acordo com Mauricio Razera, diretor do Departamento de Projetos e Implantação da Setran, essa mudança trará benefícios sobretudo para a comunidade escolar do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Vila Rosinha, situado nesse trecho da via.

“Recebemos solicitações pelo canal 156 por parte de pais e da comunidade para que fizéssemos essa alteração. Após estudos, conseguimos implementar essa modificação que proporcionará mais segurança a todos”, afirmou Razera.

Intervenções

De acordo com a Setran, toda alteração no trânsito da cidade é antecedida por estudos técnicos, que cruzam dados de fluxo de veículos, de pedestres e de impacto no tráfego, baseados no monitoramento da Superintendência de Trânsito e nas solicitações recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão.

