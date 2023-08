Foi por apenas uma dezena que uma aposta de Curitiba e outra de São José dos Pinhais, na região metropolitana, não faturaram a bolada de R$ 37 milhões acumulada da Mega Sena 2626 milionária, sorteada na noite desta terça-feira (29), em São Paulo. Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio para esta quinta-feira (31) saltou para R$ 42 milhões.

Resultado Mega Sena 2626: 01, 09, 13, 16, 52 e 59.

Por ter acertado a quina e ter investido em uma aposta com 7 números, a aposta de Curitiba garantiu um prêmio turbinado na quina da Mega Sena 2626: R$ 97,5 mil. Já a aposta de São José dos Pinhais foi simples, feita na lotérica Urano Ltda e garantiu um prêmio de R$ 48,7 mil.

Além de Curitiba e São José dos Pinhais, ganharam prêmio na Mega Sena 2626 duas apostas de Cascavel e uma outra de Foz do Iguaçu. Veja abaixo o detalhamento!

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CASCAVEL/PR LOTERICA CANCELLI LTDA 8 Não Bolão 11 R$146.347,41 CASCAVEL/PR MEGA LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$48.782,47 CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 7 Não Simples 1 R$97.564,94 FOZ DO IGUACU/PR LOTEFOZ 6 Não Simples 1 R$48.782,47 SAO JOSE DOS PINHAIS/PR LOTERIAS URANO LTDA 6 Não Simples 1 R$48.782,47

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega-Sena o jogador ganha prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para jogar basta marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com seis números, custa R$ 5.

