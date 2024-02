O terminal de cargas do aeroporto Afonso Pena, administrado pela PacLog em parceria com a CCR Aeroportos, inaugurou uma nova rota internacional de transporte de produtos neste início de 2024. Operado pela Latam em um Boeing 767-300, o novo voo vindo de Amsterdã será realizado semanalmente, aumentando o fluxo de importações e exportações que passam pelo terminal aeroviário paranaense.

Serão três operações semanais aos domingos, quartas e sextas-feiras. Atualmente, o Afonso Pena é o quinto aeroporto do país em volume de importações e registrou um crescimento expressivo de rotas internacionais cargueiras desde o início de 2023, saltando de seis para dez.

O novo voo tem capacidade de transporte aproximada de 52 toneladas de produtos, volume suficiente para colaborar com o crescimento do fluxo de cargas do aeroporto que é o maior hub de transporte aéreo de mercadorias do Sul do Brasil com larga vantagem. Entre os itens importados, destaque para o segmento farmacêutico, de maquinário/peças e o tecnológico. Juntos, estes produtos respondem por pouco mais de dois terços do volume de importação do Afonso Pena.

Com um crescimento estimado de 66% em relação ao volume de voos internacionais cargueiros registrados no início de 2023, o terminal de cargas do Afonso Pena recebe semanalmente quatro rotas vindas dos Estados Unidos, e seis vindas da Europa.

Segundo os administradores, há demanda suficiente para pelo menos dobrar este volume de voos nos próximos anos. O aeroporto é especialmente estratégico para o fluxo nacional de importações e exportações dada a alta demanda do setor industrial das regiões Sul e Sudeste.

A gerente de cargas da CCR Aeroportos, Lilian Françoso, destaca a retomada do crescimento do terminal paranaense e reforça a projeção otimista para o setor nos próximos anos: “Estamos diante de um incremento expressivo de operações do terminal de cargas no Afonso Pena. Trabalhando em parceria com a PacLog, temos conseguido consolidar CWB como um dos hubs logísticos aéreos de maior destaque do país. Essa rota vinda da Europa apenas reforça uma tendência de crescimento que está evidenciada com o surgimento contínuo de novos voos desde o início do ano passado. Estamos satisfeitos com o momento e confiantes de que teremos ainda mais rotas ao longo dos próximos anos”, diz.

