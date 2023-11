Novo hospital em Curitiba será inaugurado em dezembro

A unidade hospitalar São Luis Orione vai ser inaugurada no dia 1º de dezembro nas dependências do Pequeno Cotolengo, no bairro Campo Comprido, em Curitiba. O espaço será destinado aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), que estão em quadro clínico estável, mas que necessitam de reabilitação e/ou adaptação a sequelas decorrentes de processos clínicos, cirúrgicos ou traumatológicos.

A unidade terá 25 leitos de cuidados intermediários e também em atendimentos pós-alta, com equipes multidisciplinares. A ideia é promover a reabilitação de pacientes, principalmente idosos, garantindo a recuperação parcial ou total do paciente, bem como a adaptação e promoção da autonomia. A alta da condição hospitalar vai ter auxílio da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba em conjunto com a equipe da Organização.

Para o padre Renaldo Lopes, diretor do Pequeno Cotolengo do Paraná, é satisfatório para a Instituição ampliar os atendimentos em Curitiba. “Gostaríamos de agradecer a todos que nos ajudaram a dar mais esse passo. O Pequeno Cotolengo acolhe aqueles que mais precisam e queremos ajudar cada vez mais pessoas”, declarou Renaldo Lopes no site do Pequeno Cotolengo

Os atendimentos na Unidade Hospitalar serão realizados por equipes multidisciplinares, incluindo especialidades como médicos, enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, e tantos outros profissionais que são importantes no atendimento.

A obra

No dia 15 de agosto de 2021, o Pequeno Cotolengo do Paraná divulgou o início da construção da Unidade Hospitalar São Luis Orione. Para o projeto, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) contribuiu para toda a instrumentalização do hospital, como equipamentos de acessibilidade e material médico hospitalar permanente, além de treinamentos específicos para equipes multidisciplinares.

“Nosso diferencial é que vamos atender melhor a população carente, sempre levando o legado do nosso fundador. São Luis sempre disse que devemos estar à frente do nosso tempo. Este projeto é isso, um bem à sociedade de maneira inovadora”, informou o gerente de captação do Pequeno Cotolengo, Carlos Thomazelli.

O Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo acolhe atualmente mais de 240 pessoas com múltiplas deficiências, que estavam em situação de risco e/ou abandono familiar e asiladas hospitalares. Para atendê-los, são 4 grandes lares e 8 casas lares, com cuidados cuidados prolongados. Em todos os locais, a assistência é 24 horas por dia, durante os sete dias da semana.

