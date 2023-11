BR-277 tem tráfego lento após tombamento de caminhão-tanque

O trânsito segue lento nesta quarta-feira (15) na BR-277, em Curitiba, próximo ao km 101, no bairro Orleans, divisa com Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. O motivo é ainda o tombamento de um caminhão-tanque carregado com diesel, que ocorreu no fim da tarde de terça-feira (14).

O veículo foi destombado nesta quarta para depois ser removido, com usos de três guinchos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) bloqueou a estrada totalmente para a operação, o que acabou resultando em um grande congestionamento.

+ Leia mais: 210ª Festa de Nossa Senhora do Rocio tem show de Guilherme e Santiago

Após o acidente, os motoristas tiveram a faixa da direita para avançar na BR no sentido interior do estado. A PRF orienta rotas alternativas por Campo Magro ou por Araucária, mas a distância vai aumentar e uso de pistas simples.

O acidente

O motorista do caminhão que não se feriu tinha saído de Araucária com destino a Londrina, na região norte do estado. Em uma curva da rodovia, o veículo tombou. A carga de óleo diesel atingiu a bacia do Rio Passaúna, segundo o Instituto Água e Terra (IAT).

O IAT já relatou que irá avaliar os danos ambientais e, caso venha a ser necessário, tomará uma medida administrativa. Na manhã de quarta, equipes trabalhavam no remover a carga.

Você já viu essas??

Made in Brazil Erro nos EUA desencadeia crise mundial sobre “paternidade” do brigadeiro Amigo Fiel Cuidado com as patinhas dos seus cães nos dias mais quentes Lançamento Flagramos o Kardian, novo SUV da Renault, nas ruas de Curitiba