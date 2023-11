Desde o início do mês de novembro a cidade de Paranaguá, no litoral do Paraná, comemora a 210ª Festa de Nossa Senhora do Rocio. Diversas novenas, shows nacionais, procissões motorizadas, ciclística, cavalgada, marítima pelas ruas e na Baía de Paranaguá celebraram a imagem da santa que é padroeira do estado do Paraná.

Nesta quinta-feira a atração principal para turistas e moradores locais é o show da dupla sertaneja Guilherme e Santiago. Barracas com produtos típicos, feira e praças de alimentação estão à disposição dos visitantes.

A primeira missa desta quarta-feira foi celebrada as 5h. A programação completa do dia está listada a seguir:

7h – Missa

9h – Missa Solene Campal (transmissão pela TV Aparecida)

11h – Missa

12h – Missa

13h30 – Missa

15h – Missa Campal (transmissão pela TV Pai Eterno e TV Evangelizar)

16h – Procissão da Nossa Senhora do Rocio até a catedral

20h – Show de Guilherme e Santiago

Na quinta-feira (16) a programação segue com:

18h – Missa na Catedral

19h – Procissão Luminosa do Retorno (da catedral ao santuário)

21h – Benção final e Show Musical com Thiago Brado

A programação de missas especiais vai até domingo, com sorteio de prêmios em uma live programada para as 21h, com transmissão pela internet.

