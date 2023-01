O Grupo MiniPreço vai inaugurar mais uma unidade na região metropolitana de Curitiba. A bola da vez é a loja em Colombo, que ficará na Estrada da Ribeira, 3001 (BR-476), perto do terminal. O local escolhido pela rede antigamente funcionava uma Lojas Americanas.

No perfil oficial do MiniPreço no Instagram, consumidores estão empolgados com a novidade em Colombo. O principal questionamento é quanto a data de inauguração, que ficou para o dia 14 de janeiro, às 8 horas.

“Estamos trabalhando bastante e a expectativa é trazer o cliente para cá. São 65 mil itens e com novidades, descontos para todos os públicos. A pessoa vai se sentir em casa”, disse Ivan Nicássio, gerente de loja em Colombo.

Promoção de inauguração

Uma dos destaques vai ficar com material escolar. O cliente ganha 10% de cashback, que é revertido em compra para o próximo mês. Aqui fica o alerta da Cláudia Silvano, do Procon-PR, sobre o que as escolas não podem colocar na lista de material dos estudantes.

MiniPreço quer abrir até quatro lojas por ano em Curitiba nos próximos quatro anos. Foto: Reprodução/ Google.

Mini Preço em crescimento

A rede planeja inaugurar de três a quatro lojas por ano até 2027. As novas unidades a serem inaugurada nos próximos quatro anos ainda estão em fase de prospecção e negociação. Porém a empresa já adianta que todas serão em Curitiba e Região Metropolitana.

São mais de 850 colaboradores em 22 pontos de venda no Paraná e mais dois estados: Bahia e Espírito Santo. A rede, vende 65 mil itens de utilidades domésticas, além de brinquedos, papelaria e ferramentas.

Nos últimos meses, o Grupo MiniPreço inaugurou oito lojas. Em setembro de 2022, a unidade do bairro Fazendinha, teve um investimento de R$ 5 milhões entre reforma, capital imobilizado, estoque e capital de giro.

Serviço: MiniPreço Colombo

Abertura – 14 de janeiro

Endereço: Estrada da Ribeira, 3001 (BR-476), perto do terminal

Horários: 8h às 20h de Segunda a Sábado

Domingo das 10h as 18h

