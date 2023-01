No PIX?

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Paraná após furtar R$ 120 mil do próprio trabalho. A prisão aconteceu na terça-feira (3), no bairro Cabral, em Curitiba, mas só foi divulgada pela Polícia nesta quinta-feira (05).

Segundo as investigações da Polícia Civil, o homem desviava dinheiro da conta do clube em que trabalhava para sua conta pessoal. O intuito era utilizar o valor em jogos em sites de aposta. O nome do clube não foi revelado pela Polícia.

As transferências foram realizadas em três partes, sendo a primeira de R$ 20 mil e as outras duas de R$ 50 mil.

